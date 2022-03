Waarpraatsje: Kâlde nachten

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht en op guon plakken in wat skier begjin waard it wer in strieljende dei. It bliuwt rêstich maitiidswaar, mar der is snein wol wat mear bewolking.

Freedtenacht is it helder. De wyn komt út it easten en is swak, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit op de measte plakken in pear graden ûnder it friespunt.

Sneon skynt de sinne wer hast de hiele dei. Der stiet in matige eastewyn, dy’t letter op ‘e dei nei it noardeasten rommet. It wurdt in graad of 7.

Snein feroaret der net in soad, mar der is wol mear bewolking. By in matige noardeastewyn bliuwt it drûch en it wurdt net folle waarmer as 6 graden.

Takomme wike bliuwt it rêstich waar, mar it is wol oan de kâlde kant. Delslach wurdt foarearst net ferwachte.

Jan Brinksma