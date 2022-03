Waarpraatsje: Kâld mei snie

DE JOUWER – It wie tongersdei in kâlde dei mei rein en wiete snie. De kâns op snie bliuwt noch efkes.

Tongersdeitenacht is de loft berûn en it sil in skoft snije, mar letter yn ‘e nacht wurdt it drûch. It is noch net wis oft it yn Fryslân in wite wrâld wurde sil. De noardeastewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd, miskien wol stoarmich mei kâns op wynpûsten. De temperatuer leit om it friespunt hinne.

Freed is de loft earst berûn, mar letter binne der ek opklearringen. De wyn komt út it noardeasten en is matich oant frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich oant hurd. It wurdt net folle waarmer as in pear graden boppe it friespunt.

Yn it wykein is it, mei wat sinne, sa goed as drûch. It bliuwt wol kâld.

Warskôging: Tongersdeitejûn, tongersdeitenacht en freed yn ‘e moarntiid kin it troch snie glêd wurde.

Jan Brinksma