Waarpraatsje: Fêst maitiidswaar

DE JOUWER – Nei in stoarmige en wiete rite is it kreaze waar fan no foar elkenien tige wolkom. It bliuwt noch in hiel skoft drûch.

Tongersdeitenacht is it helder, mar op guon plakken soe it dizenich of dampich wurde kinne. By in swakke oant matige eastewyn leit de temperatuer tusken de +2 en -3 graden.

Freed skynt de sinne hast de hiele dei, mar miskien begjint de dei wol wat dizenich of dampich. De matige wyn komt út it easten oant súdeasten en it wurdt in graad of 8.

It wykein sjocht der ek kreas út, mar der is wol wat mear bewolking.

Jan Brinksma