Waarpraatsje: Drûch waar

DE JOUWER – It wie tiisdei earst noch wol kreas waar, mar geandewei rekke de loft berûn en foel der sa út en troch wat rein. It bliuwt no wer in pear dagen drûch.

Tiisdeitenacht is it bewolkt en by in swakke eastewyn leit de temperatuer om de 2 graden hinne.

Woansdei komt de sinne der hieltyd better by. De wyn komt út it easten en is swak oant matich. It wurdt 8 graden.

Tongersdei en freed liket it wol maitiid, mar de nachten wurde wol wer kâlder.

Jan Brinksma