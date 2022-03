Volt set Nilüfer Gündogan fannijs út Keamerfraksje

Nilüfer Gündoğan (foto: Wikipedia/Bente Maria Hilkens, CC BY-SA 4.0)

Nei’t de partij Volt Nilüfer Gündogan op lêst fan ‘e rjochter wer talitten hie ta de Twadde Keamerfraksje fan dy partij, hat it partijbestjoer har dêr fannijs út set. Boppedat is har lidmaatskip fan de partij skrast. Dat skriuwt de partijlieding oan syn trettjintûzen leden.

De partijlieding hat buorkundich makke dat der trettjin klachten oer frou Gündogan ynkommen binne. Hja ûntstriidt de beskuldigings en hat oanjefte dien fan kwealaster. Hja hat boppedat oankundige dat hja mear oanjeften yn it fet hat. Dat is der neffens de partijlieding lykwols fier by troch, reden foar de maatregels.

De Nederlânske grûnwet jout yn kêst 17 elkenien it rjocht om in skeel oan in ûnôfhinklike rjochter foar te lizzen. Fierder hat in partij formeel gjin sizzenskip oer wa’t yn in Twadde Keamerfraksje sit.