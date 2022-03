Utwreiding rinnende duorsumenssubsydzjes foar mear stimulâns

Om it besparjen fan enerzjy yn Fryslân ekstra te stimulearjen, hat de provinsje in tal subsydzjeynstruminten. It giet dan om in Fryske oanfolling op isolaasjemaatregels en in subsydzje oan it Nationaal Warmtefonds om dêrmei de Fryske ynwenners in rintekoarting jaan te kinnen. Besletten is om in tal wizigings yn dy ynstruminten troch te fieren. Sa sil der mear budzjet frijmakke wurde foar de oanfolling op it nasjonaal isolaasjeprogramma – De Fryske plusregeling neamd. Dêrneist wreidet it Nasjonaal Waarmtefûns út troch in tal ekstra doelgroepen te betsjinjen. Dat om it ferduorsumjen troch partikulieren mear perspektyf te jaan, sadat mear minsken yn aksje komme.

Op 12 novimber 2021 hat minister Ollongron it nasjonaal isolaasjeprogramma presintearre. Foar dat programma waard op ‘Prinsjesdag’ 514 miljoen euro reservearre. Under oaren kinne wenningeigeners dêr harren wenning better troch isolearje litte. De Ynvestearringssubsydzje duorsume enerzjy en enerzjybesparring (hjirnei: ISDE) en Subsydzje enerzjybesparring eigen hûs (hjirnei: SEEH) wurde fuortset en it subsydzjepersintaazje is wilens nei 30% ferhege foar maatregels dy’t nei 1 jannewaris 2022 oanbrocht binne.

Fryske plusregeling op isolaasje

De provinsje hat as útgongspunt om Fryske wenningeigeners en ferienings 10% ekstra subsydzje te ferlienen. No’t it subsydzje fan it Ryk ferhege wurdt, sil de provinsje mei bewege om oansluting by dat útgongspunt te hâlden. Dat betsjut konkreet dat de oanfolling fan de ‘Friese plus’ ferlege wurdt fan ½ nei ⅓ útgeande fan it subsydzjebedrach sa’t dat troch de RVO fêststeld is. Dat jildt foar enerzjybesparjende maatregels dy’t nei 1 jannewaris 2022 oanbrocht binne. No’t it derop liket dat it subsydzjeplafond fan de Fryske plusregeling ISDE berikt wurdt, is der ek besletten om it plafond dêrfan te ferromjen. Dat bart troch € 250.000 ekstra frij te meitsjen en in part út it subsydzjeplafond fan de plusregeling SEEH te heljen. De plusregeling SEEH is noch iepen foar VvE’s, lykwols is dêr yn de praktyk minder fraach nei.

Enerzjydeputearre Sietske Poepjes: “Us foarnommen wizigings binne troch de aktualiteit ynhelle. Nim de enerzjyearmoede en priisstigings, se freegje om in passend antwurd. Wy hoopje dêr mei de útwreiding fan ús duorsumenssubsydzjes oan by te dragen.”

Nasjonaal Waarmtefûns

Yn july 2020 is troch Deputearre Steaten besletten om it Nationaal Warmtefonds in ynsidintele subsydzje fan 2.250.000 euro te ferlienen foar de útfiering fan de Enerzjybesparliening regionale fariant Fryslân. Mei it subsydzje kin it Waarmtefûns lieningnimmers in rintekoarting oanbiede. It ministearje fan BZK fynt dat der ek ferantwurde lienmooglikheden beskikber komme moatte foar partikuliere wenningeigeners dy’t maatregels foar it ferduorsumjen fan de eigen wenning net of dreech finansierje kinne. Dêrtroch sil it Waarmtefûns ek wenningeigeners dy’t âlder as 75 jier binne, mei in bkr-kodearring of wenningeigeners mei gjin of in beheinde lienromte betsjinje. Foar dy lêste groep is de Enerzjybesparhypoteek yn it libben roppen. Mei de provinsjale subsydzje oan it Waarmtefûns kinne ek dy groepen oanspraak op in rintekoarting meitsje. Boppedat kinne ek lytsere VvE’s in Enerzjygbesparliening oanfreegje.

Mear ynformaasje: Subsydzjeside Duorsume enerzjy.