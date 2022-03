Foto: pixabay.com

Hoewol’t de maityd al wakker bylket, is it noch mar maart en dan is in winterske rite net útsletten. Tongersdei wurdt snie en izel ferwachte. De diken kinne glêd wurde. It KNMI hat tongersdei dêrom koade giel jûn. Dat wol sizze dat jo foarsichtich wêze moatte as jo de dyk op geane.

Mear ynformaasje fine jo by it KNMI.