Teaterstik oer Joadske skriuwster Ilse Weber en har bern

De foarstelling Holocaust-Hollywood, de bern fan Ilse Weber fertelt op ynkringende wize oer it libben fan skriuwster Ilse Weber en har bern. Dy Joadske frou fan Dútsk-Tsjechysk komôf, skreau berneboeken, harkspullen en prachtige gedichten. Har wurk en oangripende bylden út it konsintraasjekamp Theresienstadt foarmje it sintrale tema fan it meartalich teaterstik.

Yn 1944 waard de propagandafilm Theresienstadt: Der Führer schenkt den Juden eine Stadt makke. De nazys rjochten yn it kamp nepkafees en winkels yn om it gehiel in oansjen fan in normale libbensomjouwing te jaan. Mar dy moaie bylden ferburgen in grouwélige werklikheid. It teaterstik lûkt in parallel tusken de nazy-propagandafilmwrâld en de bubbel dêr’t in protte minsken no ûnder ynfloed fan sosjale media yn libje.

Ilse’s wurk beskriuwt de sfear fan it deistich libben yn Theresienstadt sa yntins, dat men him by it hearren fan har teksten finzen fielt yn de klaustrofobyske horror fan oarloch en ferfolging. De Dútsktalige gedichten dy’t se temûk yn it getto skreau, wiene foar in protte finzenen in baken fan hoop. Dy neilitten wurken hawwe op wûnderbaarlike wize de oarloch oerlibbe.

Eppie Dam, winner fan de Gysbert Japicxpriis 2017, hat in stikmannich gedichten en lietteksten fan Ilse Weber ynkringend yn it Frysk oerset.

Tekst, spul, sang en muzyk: Inez Timmer en Tseard Nauta;

Rezjy: Bart Kingma;

Technyk: Wouter van der Wal.

De foarstelling wurdt realisearre troch NUT Jelsum-Koarnjum-Britsum en húskeamerteater De Wier yn Koarnjum en wurdt yn earste ynstânsje organisearre foar de leden fan it NUT. Mar oare nigethawwers binne ek fan herte wolkom.

Holocaust-Hollywood troch Inez Timmer en Tseard Nauta

Doarpshûs De Bining, Koarnjum

Sneontejûn 5 maart 2022. Reservearje is net nedich.

Oanfang 20.00 oere – sealdoar iepen om 19.00 oere.

Leden NUT (foarrang) krije fergees yntree. Yntree foar oare nigethawwers is € 10 de persoan.

