Subsydzjeregeling en gebietskommisje foar skeaprevinsje wolf

Fan 12 april ôf kinne bistehâlders gebrûk meitsje fan in subsydzje foar de oanskaf fan previnsjemaatregels om wolveskea foar te kommen. Dat kin yn it troch Deputearre Steaten fêststelde wolvegebiet, dêr’t de kâns op wolve-aktiviteiten it grutst is. Rûchwei giet it om it gebiet tusken de A7, de A32 en de grins mei Drinte. DS stelt dêr € 200.000 foar beskikber.

De subsydzje is bedoeld foar it oanskaffen fan materiaal om skea oan lânboubisten troch de wolf foar te kommen. Bygelyks foar it pleatsen fan elektryske roasters. De regeling giet op 12 april yn. Bistehâlders dy’t fan 14 desimber 2021 ôf materiaal foar sokke previntive maatregels oanskaft hawwe, kinne ûnder betingsten mei weromwurkjende krêft ek in oanfraach yntsjinje. Yn de subsydzjeregeling is ek in ‘kalamiteiteregeling’ opnommen. Dêrtroch kin in grûneigener dy’t te krijen hat mei in soad skea en krekt njonken it fêststelde gebiet leit, ek tydlik gebrûk meitsje fan de subsydzjeregeling. Der moat dan sprake wêze fan trije oanfallen binnen sân dagen, yn ien of twa oaninoar grinzjende gemeenten. Dêrby moatte ien of mear bisten deade wêze en troch BIJ12 beoardiele as ‘dea troch wolf net út te sluten’. In oanfraach moat binnen twa wiken nei de tredde oanfal binnen wêze.

Kommisje

De Projektgroep Previnsje Wolveskea Fryslân wurdt offisjeel omfoarme ta de Gebietcommissie Wolf (GW). No’t der in wolvegebiet oanwiisd is, sil de kommisje oan de slach mei in skeaprevinsjeplan foar dat gebiet. Yn dat plan komme ûnder oare maatregels te stean om skea troch de wolf oan lânboubisten lykas skiep foar te kommen. Der wurdt yn Fryslân in wolvekonsulint oanwiisd dy ‘t gearwurket mei de GW. Dy konsulint kin hâlders fan lânboubisten yn harren situaasje fergees advisearje en helpe by it oanfreegjen fan in subsydzje. Dat moat bistehâlders helpe om de previntive maatregels ienfâldiger yn it bedriuw yn te passen.

Wolf yn Fryslân

Yn Fryslân húsmannet noch gjin wolf, mar dy yn Drinte is ek yn it súdeasten fan de provinsje sjoen. Dêrom set DS op dizze aksjepunten yn en beäntwurdet dêrmei oan de fraach fan de mienskip. Yn totaal kostet it de provinsje 344.000 euro oant en mei 2024.

Troch de Provinsje fêsteld wolvegebiet: