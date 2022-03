Stimlokalen foar gemeenteriedsferkiezingen binne iepen

Hast 13,6 miljoen kiezers kinne hjoed, moarn en woansdei harren stim foar de gemeenteriedsferkiezingen útbringe. In part fan de stimburo’s gie fannemoarn om 07.30 oere iepen. Hjoed en moarn kinne kiezers op goed 1700 plakken terjochte, woansdei binne dat der likernôch 8800. De measte stimburo’s binne fan 07.30 oant 21.00 oere iepen.

Foar in bettere sprieding fan kiezers binne de stimlokalen trije dagen iepen, krekt as ferline jier by de Twadde Keamerferkiezingen. Koroanaregels jilde net mear: mûlekapkes binne net ferplichte en oardel meter ôfstân hâlde hoecht ek net. Wol rjochtsje gemeenten de lokalen sa yn dat ôfstân hâlde mooglik is. Der wurde ek ekstra hygiënemaatregels holden.

Yn 333 gemeenten kin stimd wurde, en der binne yn totaal 8235 sitten te ferpartsjen. It tal sitten is ôfhinklik fan it tal ynwenners. 54.994 kandidaten meitsje gading nei in riedssit. Alve gemeenten dogge net mei oan de ferkiezingen, wêrûnder Boxtel, Vught en Purmerend. Fanwege gemeentlike weryndielingen hawwe dêr al ferkiezingen west of komme ferkiezingen op in oar momint.

Hast elkenien dy’t yn Nederlân wennet en achttjin jier of âlder is, mei by de gemeenteriedsferkiezingen stimme. In Nederlânske nasjonaliteit is net nedich. Wol jildt foar minsken dy’t net út in EU-lân komme, dat se hjir minimaal fiif jier wenje moatte.