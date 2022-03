Sneon 16 april: literêre jûn mei Ilja Leonard Pfeijffer en Jetske Bilker

Sneon 16 april 2022 is der in literêre jûn fan Boeken fan Fryslân. De beide gasten binne Ilja Leonard Pfeijffer, de skriuwer fan it nasjonale boekewikegeskink 2022 en Jetske Bilker, dy’t dat oersette.

Ilja Leonard Pfeijffer wûn yn 2014 mei syn roman La Superba de Libris Literatuerpriis. Foar dyselde priis waard er yn 2019 nominearre mei syn roman Grand Hotel Europa.

Op de jûn, dy’t yn de Westertsjerke yn Ljouwert holden wurdt, sille Pfeijffer en frou Bilker beide troch Coen Peppelenbos ynterviewd wurde. Nei ôfrin fan it programma is der romte foar sinjearjen en in drankje.

Kaarten foar dizze jûn binne te bestellen fia https://www.yourticketprovider.nl/events/49552-literre-jn-boeken-fan-frysln-mei-ilja-leonard-pfeijffer-jetske-bilker/