Sineeske fleanmasine komt fan boppen

Foto: Unsplash

Yn Sina is in fleanmasine delstoart. Der wiene 132 ljuwe oan board. Hoe’t hja deroan ta binne, is net bekend.

De Boeing-737 fan maatskippij China Eastern wie ûnderweis fan Kunming nei Gwang-Zjoe en is koart nei it opstigen yn ‘e bergen delstoart. Der binne wilens helpers op it plak fan it ûngemak oankomd.

Oer de oarsaak fan ‘e ramp is noch neat bekend.