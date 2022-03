Simone Djurrema: Oarlochskorrespondint yn Sweden?

Kollum

It is oarloch yn Oekraïne, dat kin net ien mist hawwe. Yn ús tinzen en gebeden binne wy by de boargers dy’t op ‘e flecht binne of der op in oare manier lêst fan hawwe. It is ferskuorrend. Mar wat hat dat mei ús hjir yn Sweden te meitsjen? No, dat wist ik ek net.

Yn 2018 krige elkenien in brosjuere yn ‘e brievebus. “As der in oarloch of krisis komt” hjitte dy. Hy is no noch te krijen. Der steane tips yn oer hoe’t minsken harren tariede kinne om yn harren basisbehoeften te foarsjen as wichtige funksjes yn de maatskippij net mear gewoan fungearje. It doel is ek dat alle ynwenners har better tariede op gefolgen fan slimme ûngelokken, ekstreem waar, IT-oanfallen en militêre konflikten. Tsja, wat moasten wy dêr no fan tinke? Ferwachte it regear sokssawat?

Doe’t we it der mei oaren oer hiene, seine dy dat de Russen in bedriging wêze koene. De Russen? Dêr begriep ik net safolle fan. Sweden dielt nearne in grins mei Ruslân, wat soe Ruslân yn ‘e leave frede mei Sweden wolle?

Doe waarden der op 14 en 15 jannewaris koartlyn Sweedske militêre troepen nei Gotlân stjoerd. Neffens de Sweedske definsje is de kâns net grut dat Sweden oanfallen wurdt, mar is de aksje in oanpassing oan de spande situaasje tusken Ruslân en Oekraïne.

Oekraïne, dat leit in hiel ein fuort. Wat hat dat yn ‘e leave frede mei Gotlân út te stean! No, dat hat blykber mei de Noard-Atlantyske FerdrachsOrganisaaje (NAFO) en strategy te meitsjen. Ik haw wat húswurk foar jimme dien, set jim te skrep! Ik hoopje mar dat it net te drûch of dreech wurdt…

Yn 1990 sei de minister fan Bûtenlânske Saken fan de Feriene Steaten fan Amearika oan Gorbatsjov fan de Sovjet Unie ta dat de NAFO syn territoarium net foarby East-Dútslân útwreidzje soe. Dochs waarden yn 1999 Hongarije, Poalen en Tsjechië lid fan de NAFO. Op Uitbreiding van de NAVO – Wikipedia is te sjen hoefolle oare lannen oft der noch by kamen. Boppedat kaam der yn 2016 in anty-rakettesysteem fan de NAFO yn Roemenië en soks is der ek yn Poalen.

Pûtin is dúdlik net wiis mei dy gong fan saken. Hy wol in buffer tusken NAFO-lânnen en Ruslân hawwe. Hy seit dat de NAFO syn tasizzing ferbrutsen hat en de NAFO seit dat it dochs net jilde, want it wie nea swart op wyt set. Dat oer in lilke Pûtin. No oer Sweden.

Ik wit net better as it eilân Gotlân is in unike fakânsjebestimming, mar ik ha der sels nea west. De Sweden binne der hielendal lyrysk oer. Mar it hat histoarysk blykber ek altyd tige wichtig west. Dêrwei binne de loft en de see yn it Eastseegebiet te beynfloedzjen. Se neame it wol in fleandekskip dat net sinke kin. Dêrwei kin de hiele Baltyske regio ûnder kontrôle holden wurde. Oan de oare kant is it ek hiel kwetsber, want it leit binnen it berik fan raketten út Kaliningrad yn Ruslân. Dan tinkt myn hystearyske kant: wat jouwe dy militêre troepen dêr dan! Se binne net mear as kanonnefoer! En wat dogge alle bewenners dêr! Sjoch dat jimme derwei komme! Wêrom binne jimme der ea hinne ferhuze! Jimme sitte as rotten yn ‘e falle! Mar ja, dan kin in minske nearne mear wenje…

Wat hawwe Oekraïne en Gotlân/Sweden, no dan gemien? Ruslân mient dat beide lannen by de NAFO wolle en as Sweden dat docht, foarmet dat neffens Pûtin in polityk blok oan syn grins. In NAFO-blok dat Ruslân as in bedriging sjocht en dat harren tsjin eltse priis ûnderwerpe wol.

In part fan de Sweedske politisy en boargers wol wol by de NAFO, miskien wol just om de Russyske driging. Mar Sweden seit gjin plannen te hawwen om lid te wurden, al wurket it der wol mei gear. Sweden wol alles dwaan om ûnôfhinklik te bliuwen. Krekt as yn de Twadde Wrâldoarloch? No, as men dêryn dûkt, dan fynt men wat se allegearre talitten hawwe om ’neutraal’ bliuwe te kinnen. Nachtlike transporten fan de Dútsers troch it lân en wol mear. Ik freegje my dan ôf wat se doe ûnder neutraal ferstiene.

Dat Sweden hat gjin plannen om by de NAFO te gean, mar it hat der in nauwe gearwurking mei.*) Oekraïne hat in geawurking, mar wol him ek by de NAFO oanslute. Twa lannen dy’t foar Ruslân strategysk fan belang binne. Twa lannen dêr’t Ruslân fan mient dat se beide lid fan de NAFO wurde wolle. Twa grinzen dus dêr’t Ruslân net fan wol dat der oerhinne gien wurdt.

Mar no is de fraach: sil Ruslân Gotlân oanfalle, no’t it dochs dwaande is mei strategysk goed te ferdigenjen buffers? Pûtin sei healwei febrewaris noch dat er fansels gjin oarloch hawwe woe en gjin plannen hie om Oekraïne oan te fallen. En we hawwe sjoen hoe’t dat gie. Dan is de folgjende fraach: as er Gotlân wol oanfalt, wat bart der dan mei de rest fan Sweden? Ik haw gjin ferstân fan soksoarte dingen, ik wit net oft er miskien it hiele lân platlizze wol om syn sin te krijen. It liket my dat er, as er Gotlân hawwe wol, dêr ek mar moai bliuwe moat. Wy wenje hielendal oan de westkant fan Sweden en Gotlân leit ûngefear 90 km eastlik fan it fêstelân. Dan hoopje ik allinnich wol dat de 59.000 ynwenners en de militêren op tiid fuort komme kinne. Want wat der no geande is yn it, ek noch kâlde, Oekraïne, winskje ik net ien ta.

Wy moatte mar sjen hoe’t it allegearre fierder giet. Der falt noch neat fan te sizzen. Ik haw earne lêzen dat dit wolris it begjin fan de tredde wrâldoarloch wêze kin. Mar de iene seit dit en de oare dat. De iene docht net wat er tasein hat, de oare docht krekt wat er tasei om net te dwaan. Wy geane mar wat troch mei ús libben en hoopje dat ik net oer in skoftke oarlochskorrespondint fan itnijs.frl wurdt. Op lokaasje, yn Sweden.

*) Krekt foar de publikaasje fan it boppesteande hearde ik dat, troch de nije ûntwikkelingen, alle Sweedske politike partijen, behalve links en de milieupartij, by de NATO wolle.

Simone Djurrema-van der Wal út Garyp wennet sûnt 2015 mei har man en bern yn Mellerud yn Sweden.