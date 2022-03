Ryk posityf oer inisjatyf enerzjykoöperaasje foar ierdgasfrij Eanjum

Gemeente Noardeast-Fryslân tsjinne in inisjatyf fan Enerzjykoöperaasje De Anjumer Eendragt yn foar in ryksbydrage om Eanjum ierdgasfrij te meitsjen. Ferline wike waard bekend dat Eanjum net selektearre is foar de (miljoene)bydrage dy’t nedich is. Wol kriget it inisjatyf positive wurdearring fan it Ryk foar it plan dat troch it doarp opset is.

Dy positive wurdearring is foar de behelle minsken in opstekker en befêstiging op ’e goede wei te wêzen. Boppedat is it in wichtige stimulâns om fierder te gean en de nedige finansjele middels foar it inisjatyf te finen. Wethâlder Esther Hanemaaijer spruts grutte wurdearring út foar de ynset en belutsenheid fan de enerzjykoöperaasje en it doarp.

Oanfraach programma Proeftún Ierdgasfrije Wiken

Gemeente Noardeast-Fryslân die novimber 2021 in oanfraach by it Ryk, om Eanjum meidwaan te litten oan it programma Proeftún Ierdgasfrije Wiken. Mei dat programma stelt it Ryk subsydzje beskikber om wiken en buerten ierdgasfrij te meitsjen. Yn de oanfraach stiet hoe’t Eanjum foar 2030 ierdgasfrij wurde kin. In Ryksbydrage is dêr in tige wichtige stimulâns by om dat te berikken. De gemeente stelde de oanfraach yn nauwe gearwurking mei enerzjykoöperaasje De Anjumer Eendragt op. Gemeenten moatte de oanfraach yntsjinje om foar de Ryksjilden yn ’e beneaming te kommen.

Inisjatyf fan it doarp

It foarstel foar de proeftún komt út it doarp. De oanfraach is in inisjatyf fan Enerzjykoöperaasje De Anjumer Eendragt dêr’t sechtich húshâldens út Eanjum lid fan binne. De enerzjykoöperaasje organisearre in ynformaasjejûn en gie yn petear mei Doarpsbelang en de gemeente. Dêr brocht de koöperaasje de fyzje om Eanjum foar 2030 ierdgasfrij te meitsjen mei ûnder de oandacht. De enerzjykoöperaasje stelde al earder mei doarpsbewenners it Mienskipsenerzjyplan op as startpunt om Eanjum enerzjyneutraal te meitsjen.