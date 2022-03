Rookrûnliedingen yn Frysk Museum wekke skilderijen ta libben

Besikers kinne de sintugen prikelje yn in eksklusive rookkuier by de skilderijen fan À la campagne yn it Frysk Museum del. Yn dy rûnlieding, yn gearwurking mei Frank Bloem fan The Snifferoo, waant men jin yn ’e lânskippen fan de ferneamde Frânske ympresjonisten. It iene momint yn in wier blommefjild en it oare momint yn ’e bosk op in simmerske dei of yn in ridende stoomtrein.

De rookrûnliedingen wurde holden op de sneinen 20 maart, 17 april (Earste Peaskedei), 8 maaie (Memmedei) en 15 maaie. In kaartsje foar de rookrûnliedingen is te keap fia friesmuseum.nl/tickets en kostet seis euro.

The Snifferoo

Frank Bloem is byldzjend keunstner en hat him sûnt 2014 rjochte op rook as medium foar keunst en ûntwerp. Yn 2016 rjochte er The Snifferoo op. The Snifferoo produsearret parfums en oare rûkende produkten. Geregeld is Frank te sjen yn ’e media, foar de klasse of op it toaniel.

À la campagne

De Frânske ympresjonisten út Museum Boijmans van Beuningen binne yn Ljouwert. Besikers kinne de ynfloed fan it Frânske ljocht yn de 19e iuwske skilderkeunst ûntdekke, mei lânskippen fan Frânske masters as Monet en Cézanne, mar ek Nederlânske keunstners as Maris en Weissenbruch. De útstalling À la campagne: it Frânske ljocht fan Maris oant Monet is noch oant en mei 17 july 2022 te sjen yn it Frysk Museum yn Ljouwert.