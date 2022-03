Ravaazje nei plofkreaken yn Ljouwert en Duivendrecht

Yn Ljouwert en Duivendrecht hawwe ôfrûne nacht koart nei-inoar twa plofkreaken west. Dy yn Duivendrecht wie om 03.30 oere. Oan de Flinesstrjitte waard in jildautomaat opblaasd. In healoere letter wie in jildautomaat by in sinnestudio oan it Gûveneursplein yn Ljouwert oan bar.

De skea oan it gebou yn Ljouwert is neffens de plysje grut. Twa wenten binne ûntromme. Foar safier bekend is net ien ferwûne rekke, skriuwt Omrop Fryslân. Fan de dieders ûntbrekt elts spoar. It binne der neffens de plysje op syn minst twa.

De plofkreak yn Duivendrecht wie yn in pear buerten fierderop te hearren. Dêr is ek sprake fan in ravaazje. De plysje hat de omkriten ôfset. Nei alle gedachten binne eksplosiven brûkt, seit in plysjewurdfierder. “De foargevel is fuortblaasd, mar der is gjin ynstoartingsgefaar.”

Yn beide plakken is net dúdlik wat de bút is. Fierder moat de Eksplosive-oprommingstsjinst fan Definsje beoardielje oft yn beide plakken de omjouwing feilich is.