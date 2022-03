Pyt van der Zeepriis nei Wybo Smids

De Pyt van der Zeepriis foar amateurtoaniel giet dizze kear nei akteur Wybo Smids. Hy krige de priis yn Stedsskouboarch de Harmonie út hannen fan deputearre Sietske Poepjes útrikt.

De Pyt van der Zeepriis wurdt troch de provinsje Fryslân ien kear yn ’e trije jier útrikt oan de persoan of organisaasje, dy’t yn dy perioade fan bûtengewoane betsjutting west hat foar it amateurtoaniel yn Fryslân. De sjuery hat unanym keazen foar Wybo Smids. Wybo Smids hat in grut hert foar it Fryske amateurtoaniel.

“Hy is in ûnmisbere skeakel yn tal fan teäterproduksjes”, seit de sjuery, “sawol foar as efter de skermen. In bedreaun en ferbinend toanielspiler, dy ‘t njonken it spyljen ek oare dissiplinen lykas foarmjouwing en fideo ynset foar it amateurtoaniel yn Fryslân. In ferbiner dy’t oeral foar frege wurdt en eins nea ‘nee’ seit.” Foar de sjuery stiet Smids ek foar al dy minsken dy’t, faak ûnsichtber of ûngemurken, in wichtige spil binne foar it amateurtoaniel.

Sjoch foar mear ynformaasje op: www.provincialeprijzen.frl.