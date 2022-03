Presintaasje Skriuwersboun op tongersdei 7 april

Bettere beleanning foar Fryske skriuwers en effektivere promoasje Fryske boeken

It Skriuwersboun hat ferline hjerst in kommisje ynsteld dy’t him dwaande holden hat mei de fraach: hoe komme wy ta in bettere beleanning fan Fryske skriuwers? De einrapportaazje mei in tal útstellen is troch it bestjoer fan it Skriuwersboun oernommen. It giet om konkrete en praktyske maatregels, dy’t relatyf ienfâldich te realisearjen binne.

De presintaasje dêrfan is op tongersdeitejûn 7 april 2022, 19.30 oere yn Tresoar, Bûterhoeke 1, Ljouwert.

Foar de realisaasje derfan is meiwurking nedich fan:

– de leden fan it Skriuwersboun;

– de redaksjes fan (diels) Frysktalige tydskriften;

– de Omrop;

– organisaasjes dy’t literêre eveneminten organisearje;

– de provinsjale en regionale kranten;

– útjouwers;

– biblioteken;

– Tresoar;

– Boeken fan Fryslân;

– de provinsje Fryslân;

– minsken dy’t graach Frysk lêze meie.

Alle boppesteande persoanen en organisaasjes binne op 7 april wolkom. It plan wurdt dan presintearre en der leit in brosjuere klear dêr’t de útstellen yn beskreaun en taljochte wurde.