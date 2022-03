Presintaasje nijste boek Joute de Graaf

Sneintemiddei 3 april presintearret de Snitser skriuwer Joute de Graaf syn nijste boek Ferline stilset Fierder.

De skriuwer jout dy middei sels in lêzing oer it boek, dat hannelet oer syn libben yn in feroarjende wrâld fan 1942 oant no. De presintaasje wurdt mei bylden taljochte.

Op side 21 fan De Nije dy’t krekt útkommen is, wurdt De Graaf syn boek troch Pier Bergsma besprutsen en op side 28 steane der in pear nijsgjirrige fragminten út.

Boekgegevens

ISBN 9789493175782

Utj. Van Warven Kampen

270 siden € 22,50

De presintaasje, dy‘t om 14.30 oere begjint, sil yn de Fermanje, Singel 28 yn Snits holden wurde. De tagong is frij.