Freedtejûn waard yn it winkelsintrum fan Camminghabuorren yn Ljouwert in 35-jierrige man mei stekark ferwûne. De man is yn it sikehûs opnommen. Moandei hat de plysje ien oppakt, ek in 35-jierrige man. Dy wurdt derfan fertocht dat er behelle wie by de stekkerij.