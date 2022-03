Pjutte-opfang ’t Plankje yn Balk behellet opnij sertifikaat twatalich wurkjen

Pjutte-opfang ’t Plankje yn Balk wurket al sûnt 2004 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. Yn it ferline hat it dêr in sertifikaat foar behelle. Elke trije jier wurdt opnij besjoen oft der noch altyd neffens de rjochtlinen fan it twatalich belied wurke wurdt. By ‘t Plankje wie dat wer sa en dat hat it sertifikaat ‘Boartsjendewei in taal derby’ opnij foar trije jier fertsjinne.

’t Plankje en twatalichheid

Pjutte-opfang ’t Plankje is sûnt 2021 ûnderdiel fan de organisaasje SKIK Kinderopvang. Dy organisaasje fersoarget ûnder oaren berne- en pjutte-opfang yn De Fryske Marren. Op 17 pjuttelokaasjes en 4 bernedeiferbliuwen wurdt wurke mei in twatalich belied.

Tineke Vlietstra, Rozina van der Lagemaat, Marijke Nijholt, Corien Leenstra en Elly Apperloo sette har yn Balk yn om it twatalich belied goed oan te hâlden. Op lokaasjes dy’t wurkje mei in twatalich belied, prate pedagogysk meiwurkers konsekwint ien taal. Dat wol sizze dat der net tusken it Frysk en it Nederlânsk skeakele wurdt. Troch de beide talen dúdlik faninoar te skieden, leare de bern de talen goed útinoar te hâlden en kinne se letter makliker in tredde en eventueel mear oare talen leare. Foar beide talen is omtinken yn it aktiviteite-oanbod, lykas by it sjongen en it foarlêzen.

Der hat in saneamde fisitaasjekommisje by ‘t Plankje west te sjen. Der wurdt sjoen nei it taalbelied, de taalomjouwing, it pedagogysk taalklimaat en it folgjen fan de twatalige ûntwikkling. De kommisje skriuwt oer dat lêste ûnderwerp yn syn rapport ûnder oare: ‘Mei-inoar hat dit team in bult ûnderfining yn it begelieden fan (meartalige) jonge bern. Dit team hat hiel bewust en dúdlik in wurkwize dêr’t romte is foar ûnderlinge ûnderfinings út te wikseljen, inoar skerp te hâlden yn hoe’t it mei bern wurkje en wurkje wol, en boppedat hoe’t it de âlden dêryn meinimme kin.’

By it sertifisearringstrajekt kriget ‘t Plankje begelieding fan it SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern. By it SFBO binne goed 280 bernedeiferbliuwen en pjutte-opfanglokaasjes oansletten en dat oantal groeit noch hieltyd.