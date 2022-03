Pier Bergsma: ‘Maskirovka’, mist yn tiden fan oarloch

Kollum

It Russyske wurd maskirovka betsjut dat jo alles dogge om fijannen te manipulearjen en te mislieden. Dat kin gean om misliedende ynformaasje, yntimidaasje, geheime aksjes, ferburgen militêr materiaal, kamûflaazje, leagen en bedroch. It doel hilliget alle middels. It Russyske leger hie fan 1904 ôf sels in spesjale skoalle dy’t der ûnderrjocht yn joech.

Alexander Vladimirov is âld-generaal en in Russyske militêre ekspert dy’t in tsjok boek skreaun hat oer maskirovka. Vladimirov: “Sa gau as der minsken wienen, begûnen se te fjochtsjen en doe’t se begûnen te jeien, moasten se misliede om net troch in tiger opfretten te wurden. Fan doe ôf wie maskirovka in part fan harren libben. De skiednis fan it minskdom kin beskreaun wurde as in skiednis fan mislieding. Dat hawwe wy net útfûn. De Sineeske filosoof Sun Tzu hat yn De keunst fan militêre strategy, 500 jier foar Kristus, oarloch al beskreaun as in paad fan mûklist en bedroch”.

Krêftich as in liuw, slûchslim as in fokse

Men soe ek Nicollo Machiavelli sitearje kinne, dy’t yn Il principe, skreau, om 1514 hinne, hearskers as rie jout om net allinne krêftich as in liuw te wêzen, mar ek slûchslim as in fokse. Churchill sei dat yn in tiid fan oarloch de wierheid sa wichtich is dat dy beskerme wurde moat troch te ligen: maskirovka. De Amerikanen hawwe harren C, C and D (concealment, camouflage en deception) en doe’t se in oanlieding sochten om Fjetnam oan te fallen yn augustus 1964, betochten se it saneamde Tonkin-ynsidint: maskirovka. Wapens fan massaferneatiging yn Irak en dêrnei de oanfal fan Bush yn maart 2003: maskirovka.

Mar Ruslân wint de haadpriis foar maskirovka. No mei de oanfal op Oekraïne. Earder, yn 2014, mei it ynnimmen fan de Krim. Poetin doe: “Nee, wy hawwe der gjin Russyske soldaten, eltsenien kin oeral wol militêre Russyske klean keapje.” En in jier letter: “Nee wy hawwe gjin militêren yn it easten fan Oekraïne.” Maskirovka is nedich om te begripen wat der hjoed-de-dei yn Oekraïne oan ’e hân is.

It is net ienfâldich en gean om mei de misynformaasje en mei de mist dy’t Poetin oplûkt. It westen sil yn Oekraïne net yngripe. Ik kin begripe dat lannen as Estlân, Letlân en Litouwen dêroer yn noed sitte. Se binne lid fan de NAVO. Dat betsjut dat de NAVO en it westen Machiavelli der mar ris goed op neilêze moatte: jin krêftich toane as in liuw en sûnder maskirovka dúdlik meitsje dat der grinzen oan de machtshonger fan Vladimir Poetin binne. Se bnne mei alle sanksjes aardich op wei.

Dizze tekst stie op 19 maart 2022 yn de Leeuwarder Courant.