Oekraynske presidint sjocht dat Russyske easken realistysker wurde

Nettsjinsteande oanhâldende Russyske bombardeminten op Oekraynske stêden sjocht Kiev dat de Russyske easken oan de ûnderhannelingstafel realistysker wurde. Presidint Zelensky heakke dêr yn in nachtlike fideo oan ta dat dat net betsjut dat in akkoart gau berikt wurdt. Dêr is mear ynspanning foar nedich.

De Oekraynske presidint beklamme dat eltse oarloch mei in akkoart einiget. Hy betanke de Amerikanen en “alle freonen fan Oekraïne” foar harren stipe. Zelensky sil letter hjoed fia in fideoferbining in taspraak foar it Amerikaanske kongres hâlde. Neffens Amerikaanske media sil presidint Biden tusken de 800 miljoen en ien miljard dollar oan ekstra help tasizze.

Poetin prate juster opnij mei foarsitter Charles Michel fan de Europeeske Rie. It Kremlin liet witte dat Poetin him ferteld hat dat Kiev net blike lit in foar beide partijen akseptabele oplossing nei te stribjen. In pear dagen earder sei de Russyske ûnderhanneler noch dat in konseptakkoart net fier fuort wie. Oekraïne hat witte litten dat it der net mear fan útgiet dat it lân gau lid wurde kin fan de NAVO. As Oekraïne gjin lid fan de NAVO wurde kin, sil it oare feilichheidsgarânsjes neistribje, hat Zelensky sein.

Foar Moskou is in Oekraynsk lidmaatskip fan it militêre bûnsgenoatskip ûnakseptabel. Ruslân wol ek dat Oekraïne de anneksearre Krim as Russysk grûngebiet erkent. Fierder soene de separistyske regio’s yn it easten as ûnôfhinklik erkend wurde moatte. Oekraïne easket ûnder mear dat Ruslân ophâldt mei oanfallen, him fuortdaliks út it lân weromlûkt en feilichheidsgarânsjes foar de takomst jout.