Oekraïne wol ynfaazje tsjinhâlde fia Ynternasjonaal Gerjochtshôf

Yn it Ynternasjonale Gerjochtshôf yn De Haach binne hjoed harksitten oer de oarloch yn Oekraïne. Presidint Zelensky kundige ferline wike al oan dat it lân nei it heechste gerjochtshôf fan de Feriene Naasjes stappe soe. Oekraïne hopet dêrmei in ein oan de Russyske ynfaazje ôftwinge te kinnen. It lân freget it gerjochtshôf om de Russen op te dragen op te hâlden mei de militêre operaasjes yn Oekraïne.

Ruslân is nei eigen sizzen it easten fan Oekraïne ynfallen om de ynwenners fan de selsferklearre folksrepubliken Loegansk en Donetsk te beskermjen tsjin “de genoside fan it rezjym yn Kiev”. Oekraïne hâldt no by it Ynternasjonaal Gerjochtshôf út dat de stelling fan genoside net wier is en gjin juridyske rjochtfeardiging foar in ynvaasje jout.

Utspraken fan it heechste gerjochtshôf fan de Feriene Naasjes wurde oer it algemien troch lannen opfolge, mar it gerjochtshôf kin dat net ôftwinge.