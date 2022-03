Noed om sinneblomoalje troch oarloch

Grutferbrûkers fan sinneblomoalje hawwe noed oer in driigjend tekoart oan dy oalje. Supermerken stelle no al in limyt oan it tal flessen sinneblomoalje dat in klant keapje mei. Sa kinne klanten by Plus en Jumbo op syn meast ien flesse meinimme.

De direkteur fan de brânzjeferiening fan profesjonele frituerders, ProFri, seit dat it hast net foar te kommen is dat prizen yn snackbars en kafetaria’s omheech gean sille troch it tekoart oan sinneblomoalje en it mear brûken fan oare soarten oalje.

Oekraïne en Ruslân binne wichtige eksporteurs fan sinneblomoalje. Sa is twatredde fan alle sinneblomoalje dy’t Nederlân ynfiert, ôfkomstich út Oekraïne. No al sjocht it Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dat supermerken minder flessen sinneblomoalje yn foarried hawwe. Healwei april soe de foarried sinneblomoalje wolris op wêze kinne, rûst de brânzjeferiening fan bedriuwen yn dierlike en plantaardige oaljes MVO. Der binne wol folop oare oaljesoarten beskikber.

Sinneblomoalje wurdt net allinnich yn de suvere foarm brûkt, bygelyks om patat yn te bakken, it wurdt ek ferwurke yn produkten as bôle, pasta, sauzen, sjips, koeken en taart. In tekoart oan sinneblomoalje betsjut dat al dy produkten djoerder wurde of dreger te krijen.