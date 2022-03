Noardfriezen wolle mear jild foar ûnderwiis yn eigen taal

Jeroen Darquennes oan it wurd. Foto: Henk Wolf

Troch Henk Wolf

Ferline wike wie ik yn Noard-Fryslân – net yn Moddergat of op Skier, mar yn de noardlikste kreis fan Dútslân, in gebiet dat al sa’n tûzen jier Frysktalich is. Dêr wie ik op it kongres ‘Frysk op skoalle, stân fan saken, doel en takomst’. It wie organisearre troch it Nordfriisk Instituut en de regionale oerheid fan de kreis Noard-Fryslân.

As ien ding dúdlik waard op it kongres, dan is it dat de Noardfriezen moedeleas wurde. Noardfryske les is beheind mooglik, as karfak en as der genôch stipe is fan âlden, en as de skoalle ien fine kin dy’t it fak jaan kin. Der is in soarte heale learare-oplieding, dy’t as byfakje oan de learare-oplieding Dútsk hinget en der ien persoan hat in pear oeren yn ‘e wike om de studinten op har staazje te begelieden, learmiddels te meitsjen en skoallen te stypjen by it opsetten fan in taalbelied.

Dy persoan is Lena Grützmacher, dy’t njonken dat wurk ek noch oare fakken jout op in middelbere skoalle en sels mei in soad oeroeren eins te min tiid hat. Se liet sjen dat it tal skoallen dêr’t Noardfrysk jûn is de ôfrûne jierren allinnich mar sakke is, krekt as it tal oeren yn ‘e wike dat oan it Noardfrysk bestege wurdt en it tal oeren dat beskikber is foar it oplieden fan leararen en it meitsjen fan materiaal.

Jeroen Darquennes fertelde op basis fan ûndersyk yn allegear regio’s wat wol en net wurket by it stypjen fan lytse talen. Hy helle it idee ûnderút dat men in taal stypje kin troch dêr in skoalfak fan te meitsjen. Dat wurket simpelwei net. Minsken moatte in taal ek yn ‘e praktyk tsjinkomme. Hy ferwiisde nei foarbylden út it Baskelân, dêr’t it Baskysk ek as fiertaal op skoallen brûkt wurdt.

Jana Schulz fertelde hoe’t de Sorben it dogge. Dat is in Slavyske taalminderheid yn de dielsteaten Brandenburg en Saksen, yn East-Dútslân. Dy ha in baas ynfrastruktuer, mei Sorbysktalige skoallen en in groep minsken dy’t profesjoneel learmateriaal meitsje foar de eigen Sorbyske taal. Yn ferliking dêrmei ha de Frysktaligen in Dútslân amper wat en dat ferskil is wol opfallend.

In pear fan ‘e oanwêzige leararen Frysk koenen har efkes net bedimje, doe’t de regionale politisy mei tige algemiene ferhalen oansetten oer it belang fan minderheidstalen foar de eigen identiteit. “Dat hearre wy no al tritich jier!” rôp ien lilk út. Se beklamme dat te min minsken tefolle dingen yn te min tiid dwaan moasten en dat der nedich mear jild komme moast, oars wie it Noardfrysk net mear te rêden.