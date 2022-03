Nederlânske gemeenten moatte mear sosjalehierwenten bouwe

Ofbylding: pixabay.com

As it oan it Nederlânske regear leit, moat tritich persint fan alle huzen yn in gemeente ornearre wêze foar sosjale hier. Twa op ‘e trije gemeenten helje dat net. Foar dy gemeenten soe it betsjutte dat se har wentebestân inkeld mar mei sosjalehierwenten útwreidzje kinne.

Doel fan it regearingsstribjen is dat saneamde “oandachtsgroepen” in wente krije. Dat binne benammen gastarbeiders, flechtlingen, swalkers, âlde minsken en studinten. Dy groepen komme lestich oan in hûs en se ha almeast te min jild foar in reguliere hierwente of in keaphûs.

Gemeenten sitte oer it generaal net te springen om dy groepen, mei’t hja faak ferlet hawwe fan soarch en stipe en dat kostet de gemeenten jild.

It tal sosjalehierwenten yn Nederlân nimt al in skoft ôf. Boppedat ferhúzje minsken amper, om’t dat faak djoer is. Sosjalehierwenten wurde ferhierd foar in moannebedrach dat ûnder de 760 euro leit.