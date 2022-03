Nederlân begjint nije proseduere tsjin Ruslân fanwege delheljen MH17

Nederlân begjint mei Australië in proseduere tsjin Ruslân by de ynternasjonale boargerloftfeartorganisaasje fan de Feriene Naasjes (ICAO) fanwege it delheljen fan flecht MH17. Dat skriuwt it kabinet yn in brief oan de Twadde Keamer.

Neffens it kabinet hat Ruslân mei it delheljen fan flecht MH17 it Ferdrach fan Chicago skeind. Yn dat ferdrach út 1944 is fêstlein dat lannen soargje moatte dat boargerloftfeart feilich ferrint. Yn it brief skriuwt it kabinet dat Ruslân dat ferdrach skeind hat “troch it ûnrjochtmjittich gebrûk fan in wapen tsjin in boargerloftfartúch”.

Minister Harbers fan Ynfrastruktuer neamt it wichtich dat ynternasjonaal fêststeld en erkend wurdt dat Ruslân ferantwurdlik is. “Dêr hawwe neibesteanden rjocht op.” Minister Hoekstra fan Bûtenlânske Saken follet oan dat “de dea fan 298 boargers net sûnder konsekwinsjes bliuwe kin en mei.”

Neffens it kabinet stiet de proseduere by de Feriene Naasjes-organisaasje los fan de oarloch dy’t no yn Oekraïne geande is. “De stap is nommen nei in soarchfâldige tarieding dy’t no pas ôfrûne wurde koe en stiet yn dy sin los fan de hjoeddeiske ûntwikkelingen”, skriuwe de ministers.

By de ramp yn ’e simmer fan 2014 kamen alle 298 passazjiers om it libben, wêrûnder 196 Nederlanners en 27 Australiërs. It tastel fan Malaysia Airlines waard delsketten boppe East-Oekraïne, dêr’t op dat momint pro-Russyske separatisten en it Oekraynske leger swier yn gefjocht wiene. De separatisten lijden ferlies en soene yn Ruslân om swier ôfwargeskut frege hawwe. Ruslân soe de Buk-raketynstallaasje doe útliend hawwe, al ûntkent it lân dat.