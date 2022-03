‘NAM oefene druk op oerheid út om minder huzen te fersterkjen’

De NAM hat sûnt maaie 2020 ferskate kearen druk op it Ryk útoefene om minder huzen yn Grinslân te fersterkjen as de oerheid wol. Dat berjochtet NRC op basis fan brieven tusken de Nederlânske Ierdoalje Maatskippij en it Ryk, dy’t de krante opfrege op grûn fan de Wet iepenbierheid fan bestjoer.

De NAM sleat yn 2018 in oerienkomst mei doetiidsk minister Wiebes fan Ekonomyske Saken. Der wie ûnfrede oer de wize dat skea troch ierdbevingen en it fersterkjen fan huzen ôfhannele waarden troch de NAM. Dêrom waard ôfpraat dat it bedriuw op ôfstân set waard. It bedriuw moast wol foar de skea en fersterking betelje, mar de oerheid waard ferantwurdlik foar de ôfhanneling dêrfan.

Ut dokuminten dy’t NRC ynseach, docht lykwols bliken dat it bedriuw hieltyd diskusjes fierde oer de karren dy’t makke waarden by de fersterkingsoperaasje. Sa hie it twivels oer de neffens NAM ferâldere metodyk dy’t brûkt wurdt, dêr’t mear huzen troch fersterke wurde “as foar de feiligens fereaske”.

Demisjonêr minister Blok reagearre yn 2021 op de beswieren en skode dy fansiden. Hy makke dúdlik dat it net oan de NAM is om dêroer te oardieljen en dat de oerheid beslist hokker gebouwen foar fersterking yn ’e beneaming komme. Yn in reaksje lit de NAM oan NRC witte him net mei it belied en de útfiering fan de fersterkingsoperaasje te bemuoien. “De NAM hat mei it Ryk inkeld in diskusje oer de trochbelêsting fan kosten. Dêr binne yn 2018 al betelôfspraken oer makke.”

Neffens it bedriuw soe de oerheid foar de kosten fan it fersterkjen fan huzen opdraaie moatte as dy neffens in nije metodyk net needsaaklik fersterke hoege te wurden. De NAM soe mei it Ryk om ’e tafel wolle om te bepraten hoe’t dy kosten ferdield wurde moatte.