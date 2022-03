Naaikafee Winterjûnenocht wint LF2028-priis

Stifting Mei-inoar Spannum hat mei it Naaikafee Winterjûnenocht de LF2028-priis yn ’e regio Noardwest-Fryslân wûn. Afke Wijnia en Ria de Haan krigen de sjek fan 2028 euro út hannen fan deputearre Sietske Poepjes. It bedrach is in oanmoedigingspriis dy’t út it Iepen Mienskipsfûns (IMF) yn oparbeidzjen mei LF2028 wei opset is. De sjuery kiest nei alle iepenstellingsperioaden fan it IMF in winner út trije nominearre IMF-projekten de regio. It Naaikafee is in projekt út ’e tredde iepenstellingsperioade fan 2021.

Mei-inoar wurkje oan kostúms

Naaikafee Winterjûnenocht is in leechdrompelige gearkomste dy’t alle fjirtjin dagen hâlden wurdt yn Us Gebou yn Spannum. Yn it Naaikafee wurde 65 kostúms makke foar in teaterspektakel oer Waling Dykstra, in Fryske skriuwer en foardrachtskeunstner út ’e 19de iuw. It Naaikafee is tagonklik foar in brede doelgroep, mar Stifting Mei-inoar Spannum wol dêr foaral ek iensume âlderen, minsken dy’t leare wolle om sels klean te meitsjen, sosjaal isolearre minsken en minsken mei in minder rom budzjet fan herten wolkom yn hjitte. Dy minsken kinne fergees meidwaan oan ’e geregelde gearkomsten fan it kafee. Dêr kinne se harren kreativiteit yn brûke om fan safolle mooglik âlde materialen nije kostúms te meitsjen. It teaterspektakel sil heve yn ’e maitiid fan 2023.

Mei it organisearjen fan it Naaikafee hopet de stifting de sosjale gearhing yn it doarp grutter te meitsjen en Waling Dykstra yn it skynljocht te setten. Dêr wol de stifting boppedat de kennis fan ’e lokale skiednis en it histoarysk besef mei fergrutsje. Mar ek duorsumens befoarderje, troch it stimulearjen fan it opnij brûken fan materialen.

Sjueryrapport

De sjuery is tige entûsjast oer it ‘berik’ fan it Naaikafee. De opset liket neffens de sjuery foar ’t each ienfâldich, mar hat in grut sosjaal berik. “Foar it Naaikafee wurdt aktyf socht om minsken dy’t net (mear) meidogge oan ’e geregelde aktiviteiten yn it doarp, om harren út it sosjale isolemint te heljen. De meidoggers leare 19de-iuwske kostúms te meitsjen fan duorsum opnij brûkte stoffen. Dêrmei leare de meidoggers nije feardichheden fan inoar en krije se kennis oer hoe’t klean makke wurde moatte.” De sjuery hopet, dat minsken troch it Naaikafee harren eigen passy fine en noch mear foarmen fan moai mei-inoar oparbeidzjen opsette sille.

Ut ’e projekten dy’t selektearre binne fan ’e oare fjouwer regio’s hat de sjuery ek in priiswinner keazen. Dy krije ek allegearre in bedrach fan 2028 euro. De sjuery bestiet út Judith Baarsma fan Keunstwurk en Immie Jonkman, direkteur fan Arkadia (LF2028).