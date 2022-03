Mear nêstsukses by greidefûgels troch behear stienmurden

Ferline jier binne yn trettjin greidefûgelgebieten by wize fan proef stienmurden fongen. By Soarremoarre bart dat it langst. Dêr is no fjouwer jier efterinoar te sjen dat mear aaien fan greidefûgels yn de nêsten lizzen bliuwe as der stienmurden fongen wurde. Yn 2021 wiene dat fjirtjin. Dat late derta dat ferlike mei 2017, it jier fan nulmjitting, 37 persint mear aaien útbret wurde koene.

De proef is fierder útwreide nei de Warkumerwaard, Skriezekrite Idzegea, Skrok & Skrins en omkriten, Fjûrlannen, Sint-Jânsgea, Lytse Deelen, Feanhoop, Janssenstichting, De Ontginning, Raard, Kollum en Sweagermieden. Dêr waarden ferline jier 141 stienmurden fongen. Yn acht fan de tolve gebieten soarge dat foar sukses. Sa’n santich prosint fan de nêsten kaam út. Yn de oare fjouwer gebieten foel dat ôf. Dêr wiene it yn ferhâlding mear de foksen dy’t de nêsten leechhellen.

Nêstkamera’s

Mei help fan 3800 nêstkamera’s is yn de ôfrûne fjouwer jier fêststeld dat de stienmurd oeral it grutste oandiel yn it leechheljen fan de nêsten hie. Yn it suden en it easten fan de provinsje hie de fokse ek in frij grut oandiel. Fierders waarden swarte krie, brune rôt, húskatten en lytse murden lykas harmeline sjoen. Der is ûndersocht oft dy faaks tasloegen as der mear stienmurden fongen waarden, mar dêr blykt gjin ferbân tusken te bestean. Faaks binne mûzen ek skuldich oan nêstpredaasje.

Ferfolch

Dit jier is der ek stienmurdbehear by Boalsert, Meamerter- en Wammerterpolder, Eanjumerkolken, Tusken Wâld en Ie en de Haskerfeanpolder. Dêr seagen agraryske kollektiven ferline jier op kamera’s dat in soad stienmurden de nêsten leechhellen en dat der in leech briedsukses wie. Yn sa ‘n tweintich oare greidefûgelgebieten sille kollektiven dit jier ek mei nêstkamera har nêsten yn ’e gaten hâlde. De útkomsten fan de ûndersiken fan de ôfrûne jierren moatte de fierdere koers fan it stienmurdbehear útmeitsje. Yn de hjerst fan 2022 sil dat dúdlik wurde.