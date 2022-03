Lyts Frysk Diktee op tongersdei 14 april 2022

Op tongersdei 14 april dogge fjirtich Fryske bern oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee mei. Yn de Steateseal fan de provinsje Fryslân wurde se útdage om sa goed mooglik Frysk te skriuwen.

De foarwedstriid foar it diktee is earder dizze moanne holden op sechtjin Fryske basisskoallen. Sa’n 350 bern diene dêroan mei en dêrfan geane fjirtich troch nei de finale yn de Steateseal. De tekst foar it diktee is fan ‘t jier skreaun troch Martsje de Jong, bekend fan ûnder oaren de Fryske oersettings fan Pippi Langkous fan Astrid Lindgren (2020) en De Goargels fan Jochem Myjer (2021). It Lyts Frysk Diktee wurdt organisearre troch de Fryske Akademy, de Afûk, it Cedin en de provinsje Fryslân.

Fan ‘t jier wurdt it Grut Frysk Diktee ek wer holden. Dat is op tiisdei 17 maaie, de kwalifikaasje foar dit diktee set meikoarten útein.