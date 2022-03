Lêzing fan Han Steenbruggen oer dûbelútstalling Belvédère

Oant en mei 15 maaie is yn de haadseal fan Museum Belvédère in nijsgjirrige dûbelútstalling te sjen mei wurken fan Dianne Bakker (1958) en Isabella Werkhoven (1969). Yn in lêzing sil Han Steenbruggen, de ynhâldlik direkteur fan it museum, op moandei 11 april harren wurk taljochtsje en yn ’e kontekst fan harren artistike ûntjouwing pleatse. De aktualiteit sil dêrby ek oan ’e oarder komme.

Programma 11 april

10.00 uur – ûntfangst yn Museum Belvédère mei kofje of tee en wat lekkers;

10.30 – 12.00 oere – lêzing troch Han Steenbruggen;

Dêrnei gelegenheid om de eksposysje te besjen en/of fragen te stellen. Oanslutend it middeisiten yn it Museumkafee.

Likernôch 13.30 oere – ein;

Kosten: € 25,00 | € 22,50 (foar Freonen fan Museum Belvédère).