Op tsien radiostjoerders en op sosjale media rint sûnt 06.00 oere de lanlike aksjedei foar Oekraïne. Jûn is op NPO 1, RTL 4 en SBS it telefyzjeprogramma Samen in actie voor Oekraïne te sjen. Doel fan de aksjedei is om safolle mooglik jild foar de slachtoffers fan de oarloch yn Oekraïne op te heljen. Der is al jild ophelle: op moandeitemoarn stie de teller op 21,4 miljoen euro.

De stjoerders 100%NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime foarmje moandei mei-inoar Radio555. Dj’s fan de radiostjoerders binne de hiele dei yn wikseljende kombinaasjes te hearren. De dj’s dogge ferslach fan de ynsammelaksje en jouwe romte foar persoanlike ferhalen. De NOS bringt nijs oer de situaasje yn Oekraïne. Harkers kinne tusken 06.00 en 21.00 oere in nûmer oanfreegje yn ruil foar in donaasje of direkt donearje fia de webside radio555.nl. De opbringst fan de reklameblokken mei spesjale spots giet ek nei Giro 555.

It telefyzjeprogramma Samen in actie voor Oekraïne begjint om 20.30 oere. It programma wurdt presintearre troch Chantal Janzen en Rob Kemps, bekend fan feestband Snollebollekes en telefyzjeprogramma Chansons!. Yn ’e studio sitte gasten by Eva Jinek en Jeroen Pauw oan tafel. Yn it lanlik aksjesintrum fan Giro 555 yn it Nederlânsk Ynstitút foar Byld en Lûd yn Hilversum dogge Dionne Stax en Britt Dekker ferslach. Dêrwei wurdt ek ferslach fan aksjes op sosjale media dien.

Om 23.00 oere wurdt de lanlike aksjedei op telefyzje ôfsletten mei it bekend meitsjen fan it ophelle bedrach.