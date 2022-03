Oankommende sneon 19 maart wurde yn kafee Bergsma te Easterein wer de klupkampioenskippen Frysk damjen ferspile. Foarich jier is dat kampioenskip om de wol bekende reden fansels net ferspile, mar it Dambûn Frysk Spul is bliid dat it no wol wer heve kin.

Elkenien is sneon fan 9.30 oere ôf fan herten wolkom om efkes yn Easterein lâns te kommen.