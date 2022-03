Klok giet yn nacht fan sneon op snein oere foarút

Yn de nacht fan sneon op snein giet de jierlikse simmertiid fan ein. Nei 01:59 oere is it yn ien hoart 03:00 oere, der wurdt dus in folsleine oere oerslein. Dat makket dat jo in koarte nacht foar de boech hawwe.

De wintertiid is de oarspronklike, natuerlike tiid. De simmtertiid is betocht om jûns langer ljocht te hawwen. Dan hoege de lampen sa betiid net op en dat skilt yn it elektrysk. Oft de simmertiid noch fertuten docht, wurdt al jierren oer redendield. It Europeesk Parlemint wol it jierlikse klokfersetten wol kwyt, mar dan allinnich as alle lidsteaten meidogge, dat minsken dy’t in grins oerstekke net allegeduerigen om oare kloktiden tinke moatte.