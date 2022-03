Keunstwurken oan de Seedyk by Marrum

Toeristyske tip

It earste en measte dat by de seedyk boppe Marrum yn it each springt is fansels de timpel. In wurk makke troch Ids Willemsma, as earbetoan oan it wer feilich meitsjen fan Fryslân tsjin it wetter. In ivige striid fan ús lân yn it ramt fan de Deltawurken en sa.

Dêrwei hat men in prachtich útsjoch oer de kwelders mei tûzenen fûgels en it Waad. In gebiet fan It Fryske Gea, dat tusken 15 maart en 15 july fanwege it briedseizoen net tagonglik is.

Oan de lofter side de wei nei ûnderen ta folgjend begjint by de hikke de Dobbekuierrûte nei de Ozingadobbe. Dêr is net allinnich in boerd mei útlis, mar ek in keunstwurk fan Machiel Braaksma mei in soad hoefizers yn de grûn as teken dat hynders nei harren rêding dêr oan fêste wâl kamen.

Mannichien ken it ferhaal fan de Dobbehynders noch wol. Yn de nacht fan 31 oktober 2006 waard it bûtendyks gebiet troch seewetter oerstreamd. Sa’n 150 hynders sieten fêst en waarden troch it heger wurden fan de seespegel mei de dea bedrige.

It besykjen fan ferskate organisaasjes mislearre folslein, mar in oantal hynsterydsters dy’t mei harren eigen hynders it wetter yn giene om de 150 hynders te rêden, slagge it wol. Sy wisten dat hynders groepsbisten binne, Se loadsten de hynders yn in lange sliert êfter harren oan nei de fêste wal. De bylden fan de rêding wiene wrâldnijs.

Op 17 july 2019 waard in fotokeunstwurk fan Marcel van Luit mei in prachtige ôfbylding fan dat drama yn de dobbe delset. It leit op it wetter en beweecht nei geraden de hichte fan de wetterstân op en del. Om it sjen te kinnen moatte de minsken oer twa hikken hinne en dan sa’n 350 meter rjochting de see rinne.

Matthijs Verkuijl