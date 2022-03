Joute de Graaf: De Skepper en syn eigen fakânsjeparadys

Ferhaal

Hy dreamde faak. Syn libben lang die er dat al. ‘Hy hat in ûnrêstige kreative geast’, hie in dokter ris sein. Dizze simmer hie er weromtocht oan dy dream fan lang lyn oer It Amelân, doe’t er by it Skoar op ’e seedyk stie en oer it Waad eage, boatsjes oan de kimen.

De paradyslike bylden fan eartiids, wiene dêr no skeind, as men nei de kontoeren fan dat grutte boarplatfoarm seach, dêrearne fansiden It Amelân yn de Noardsee. Dy nacht hie er dêr wer oer dreamd. Hy hie it dy moarns betiid fuort mar yn grutte halen op de kompjûter úttikke, oars wie er it wer kwyt yn syn ûnthâld. Hy hie der wol wat in rasjonele struktuer yn bringe moatten, want wat der yn dy dream barde, dat rûn wol allegearre trochinoar hinne: bylden fan in etalaazje mei boartersguod foar it sinteklaasfeest. Mar ek dat Sinteklaas yn Spanje yn in metershege snielaach omstapte en net mear nei Fryslân ta komme koe. Wy hiene it klimaat bedoarn, sa sei de âldman! Bylden fan it skoalkrystfeest, doe’t er tsien jier wie en master him in boek joech. Sels de titel wist er noch: Reis door de nacht. Of hie er dat faaks letter betocht? Frjemd ek, bylden fan it bibelferhaal, dêr’t Jezus yn oer it wetter rûn. Mar dat soks net koe neffens buorfrou. Bylden dat It Amelân, ja hiel Fryslân fuortsakke! Bylden dat er sels troch it iis sakke wie. Dat koe wol en dat hie er blinderse goed witte kinnen, sei mem. Se hie him foar syn bleate kont jûn. Sinteklaas, krystdagen, rinne oer it wetter, foar syn bleate kont krigen! It hie wat in eangstige dream west, It Amelân en Fryslân. Apart, dat stikje fan de dream hie er it bêste ûntholden. En dêryn bylden en tinzen oer hoe’t God de ierdbol ferdield hie. Dy ferdieling hie er sels net by west, mar hy wist út de dream wol hoe’t it gien wie.

It slagge him om dat yn wurden te fetsjen. Hy typte no mar net yn dit ferhaal oer de bylden fan it sinteklaasfeest en krysttiid, dy’t er yn de dream hie. Dat koe ek better net ûnder de krystbeam ferteld wurde. Hoewol, dreamen binne faak profetysk en bringe minsken by de oarsprong werom. Dat witte we fan Freud. Hy lies no wat er typt hie.

Hoe’t de wrâld ferdield waard

God, de Skepper, organisearre in merk en elkenien koe biede op in stikje grûn út it hiele arsenaal fan flak lân, berchlân, snielân, woestyn, ensfh. It wie allegearre fergees. No, dêr kamen de minsken as miggen op ôf. It waard earmkedrukken, lykas minsken dat kinne. De iene woe in streek mei in soad sinne, de oare bergen. Guon snoadelingen keazen krekt foar in gebiet dêr’t kostbere mineralen yn sieten. Sy woene de ierde feroverje! Alles gie dy deis fuort. It wie in drokke dei foar God. Wiis as altyd, hold Er foar himsels in eigen fakânsjeparadyske! Doe’t de minsken optein op reis nei harren keazen lân giene, woe God yn syn eigen paradys útrêste. Hy woe efkes it gea hjir oersjen, yn it gers lizze, nei de wolken sjen. De seedyk aansens op en dan nei syn favorite eilân eagje. Wat soe Er sjen? Yn it moaie gea, mei grien en giel, blau en wyt, mei syn ikkers, greiden, marren, bosk en see lei by de seedyk in man noflik te sliepen. Njonken him stie in picknickkuorke mei wat bûter, brea, griene tsiis en wat sûkerbôle. Dêr wie al fan iten. Der sieten ek twa fleskes mei drinken yn: in fleske bearenburch en in fleske dêr’t Geisha elixer opstie. Sa te sjen hie it ien en oar de slieper goed dien. Hee, tocht God, dy man wie net by de lânferdieling. God makke him wekker en frege: “Wêrom wiesto net by de ferdieling? Bist hjir allinne?” De man sei: “Nee, de frou is hjir ek. Sjoch dêr, se meditearret efkes.”

De Skepper seach it en frege: “Wiene jimme net ynteressearre yn in eigen lân?” De man glimke. Hy gie yn it blomrike gers sitten. Hy ruts him út en sei: “Nee hear, ik hoegde net sa nedich oan dat bieden mei te dwaan. Ik lis hjir ommers al op in moai stik lân mei it Waad en It Amelân efter my. Dat bestimpelje ik as ‘it bêste lân fan d’ ierde’. Ik hoech ek neat te feroverjen. Wy litte it sa’t it ús tafallen is.” God knikte ynstimmend. Dat wist Er ommers sels ek hiel goed. It wie net om ’e nocht bûten de boelferdieling holden! De goede God wie ûnder de yndruk fan safolle tefredenens en ynsjoch. Dy man striele grutskens út, en dat wie oars as it baasspyljen dat Er sjoen hie fan de man, dy’t fierderop delstrutsen wie. Dy man hie it Waad en de eilannen keazen, It Amelân ek. God sei tsjin de man: “It is goed, ik skink dy dat stik lân mei fjouwer eilannen. Do moatst witte dat Ik it sels ek sjoch as in paradys.” De man knikte en sei strieljend: “Yndied, it bêste lân fan d’ ierde.” God, dy’t njonken him yn it gers sitten gien wie, ferskikte wat, krige it fleske mei bearenburch, draaide de dop dêrôf, rûkte deroan en sei: “Lekker?” De man andere: “Jawis, de frou hat it elikser leaver, mar nim mar in slokje fan dy bearenburch.” It smakke God poerbêst. “Mar, bêste freon, hoe silsto dit paradyske neame?” Dy andere: “Fryslân, hie ik tocht!” God glimke, doe’t Er sei: “Fryslân, wat in moaie namme, en wat in moaie taal brûksto. Skriuw Fryslân dan wol mei in dakje op de a. Dat jout ekstra beskerming. Wês fierder myld, en sykje goed behear fan dit gea. En dy eilannen, dat is goud. Gjin dammen, tunnels en ynpolderingen! Unthâld dat en skriuw it oars op. Mar fetsje net alles gear yn beliedsnotysjes. Dêr wurd Ik mislik fan. It giet net om ’e letter, mar om ’e geast.” It bleau efkes stil. Doe hie de man it sa’t it skynt begrepen. God kaam oerein en sei: “No, shalom, Ik gean. Do likest my yntelligint. Wês sunich op Fryslân. Bewarje dy eigenens. Hâld dyn taal oerein en lit dy net ynpakke troch dy glêde buorlju út Hollân en sa!”

Begripen mei dûbele wurdwearde

Hy lies syn ferwurde dream nochris oer op it kompjûterskerm en tocht: Hjir hoech ik gjin Sinteklaasgedicht, gjin krystferhaal foar. It binne allegearre kearnwurden mei dûbele wurdwearde.

Dit ferhaal waard publisearre yn DE NIJE, jiergong 3, nûmer 4 (desimber 2021), dat eilannen as tema hie.