Jongfryske Mienskip komt mei oanfalsplan foar mear Frysk op ’e dyk

De JFM soe ek graach sjen dat autodyk A7, dy’t West-Fryslân mei Fryslân, Grins en Dútslân ferbynt in moaie Fryske namme kriget, lykas Fryske autodyk of de Grutte Pierwei.

De JFM komt mei de foarstellen omdat Ryk en provinsje al in skoftke yn petear binne oer it tema sichtberens. It doel is om dêr ôfspraken oer te meitsjen en dy ta te heakjen oan de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer BFTK. De JFM sil it oanfalsplan ek oan minister Hanke Bruins Slot fan Ynlânske Saken en alle Fryske Twadde Keamerleden takomme litte. Mei it oanfalsplan sichtberens pleitet de organisaasje foar it oanpassen fan de regels en wetten dy’t it brûken fan it Frysk no noch yn it paad steane.

Boarne: Omrop Fryslân