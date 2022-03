Holwerters, moast dat no sa?

Ynstjoerd

Yn Holwert stiet in boerd mei in prachtich portret fan de skriuwer Waling Dykstra. It portret is makke troch Gerrit Breteler (www.gerritbreteler.nl). It lit in jongere Waling Dykstra sjen as wy meastal sjogge. Steande foar it boerd sjocht men út op de Hegebuorren. Dêr hat Dykstra jierren wenne.

Yn de tekst njonken it portret is te lêzen wa en wat hy wie en die en wêr’t er foar stie.

Mar, is it net nuver dat de tekst by it portret alhiel yn it Hollânsk is? Sa wurdt der dus mei dizze Fryske taalstrider omgien. In grof skandaal…

Cornelis van der Wal