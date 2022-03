‘Helden’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân.

It gedicht ‘Helden’ is útsprutsen op de literêre middei Optrede foar de frede, opset troch dichterskollektyf RIXT, literêr tydskrift de Moanne en Leeuwarden City of Literature. Oarloch wie eat der’t beppes oer prate en pakes oer swije. Dat feroaret, yn ferhalen oer it ferline. De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.