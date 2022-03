Grôtfol oanmeldingssintrum Ter Apel mooglik ticht

It oanmeldingssintrum foar asylsikers yn Ter Apel giet mooglik in hoart ticht. Dat hat de feilichheidsregio Noard buorkundich makke. Op it stuit ferbliuwe der hast trije kear safolle minsken as dat der op syn heechst sliepe meie. Tsjin it sin fan de gemeente Westerwolde hat it COA, dat it opheinen fan asylsikers op ‘e noed hat, in needgebou op it terrein delset om mear minsken ûnderbringe te kinnen.

Neffens de feilichheid foarmet de grutte kliber minsken op it terrein in gefaar foar de sûnens. Bern boartsje tusken it ôfeart en besmetlike sykten kinne hurd wreidzje as minsken op in bultsje sitte.

De oerheid siket om oare gebouwen dêr’t asylsikers dy’t krekt yn Nederlân binne in plakje krije kinne. Der moatte de kommende dagen 1500 plakken fûn wurde, benammen troch de tastream fan oarlochsflechtlingen út de Oekraïne. Nei alle gedachten wurde kantoargebouwen tydlik as sliepplak oanwiisd.