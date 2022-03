Gemeentehûs Ferwert wurdt as opfanglokaasje ynrjochte

Yn it eardere gemeentehûs yn Ferwert kinne meikoarten Oekraynske flechtlingen opfangen wurde. It gemeentehûs wurdt de twadde tydlike opfanglokaasje yn Noardeast-Fryslân.

Yn in earder wensoarch-kompleks by de Omloop yn Dokkum kinne de earste fyftich flechtlingen terjochte. It gemeentehûs yn Ferwert wurdt dêrneist alfêst klearmakke foar de opfang fan likernôch tritich flechtlingen. Boargemaster Johannnes Kramer: “As de tastream fan flechtelingen nei Fryslân tanimt, kinne wy dizze minsken ek in feilich plak yn Ferwert biede. It is noch net dúdelik wannear dat wêze sil.”

De ynstream fan de flechtlingen nei de ferskate opfangplakken yn Fryslân wurdt fia it ‘oerstappunt’ op It Hearrenfean regele. It pleatsen fan flechtlingen op opfanglokaasjes wurdt inkeld dien troch it saneamde Frysk Koördinaasjepunt (FCP). Minsken dy’t Oekraïners kenne dy’t ûnderdak nedich hawwe, kinne skilje mei de gemeente, dy’t dat dan mei it FCP ôfstimt.

Foar alle lokaasjes sil aanst itselde jilde; der sille frijwilligers nedich wêze om de opfang goed te streamlynjen. Op de webside fan de gemeente Noardeast-Fryslân en de side fan Feilichheidsregio Fryslân stiet mear ynformaasje.