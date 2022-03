Galery Bax Kunst tritich jier: eksposysje Jan van der Meulen en Ada Stel

Galery Bax Kunst fiert tritichjierrich bestean mei eksposysje Jan van der Meulen en Ada Stel. No te sjen o/m 23 april 2022.

Yn april fan dit jier mei Galery Bax Kunst tritich kearskes útblaze. Sûnt 1992 is it Snitser bedriuw yn Noard-Nederlân ta in begryp útgroeid. Om dat te fieren pakt de galery grut út mei in eksposysje op trije lokaasjes yn Snits, mei keunstwurken fan de Fryske keunstners Jan van der Meulen en Ada Stel. Te sjen yn Galery Bax Kunst, it Keunstesintrum Atrium en Teater Snits. In eksposysje mei mar leafst 125 keunstwurken yn totaal.

Jan van der Meulen

Jan van der Meulen (1935) is berne yn Burgum. Hoewol ta litograaf oplaat, beskôget er himsels as autodidakt keunstner. Van der Meulen ûntwikkele in eigen flakprinttechnyk, dy’t er ‘stielprintinge’ neamt en dêr’t er letter patint op krije soe. De stielprintinge makket it mooglik lito’s sûnder printparse ôf te printsjen. Van der Meulen stiet noch altyd yn it Guinness Book of Records foar it meitsjen fan de grutste flakprintinge yn ’e wrâld.

‘Still going strong’, dat kin men fan de keunstner wol sizze. Van der Meulen wurdt aanst al 87 jier, mar de oanstriid om te kreëarjen bliuwt der noch alle dagen. Yn ’e húskeamer stiet de ezel, syn printparsen steane altyd klear foar gebrûk en hjir en dêr ûntstiet ek samar in keunstobjekt of komt him wer in nije tekening út ’e hannen.

Dat wie ek it gefal by de lyryske abstrakte searje tekeningen dy’t yn Galery Bax Kunst eksposearre wurde. Van der Meulen fertelt dêroer: “Ik ûntwikkelje my noch alle dagen. I am free!”, wylst er neist ien fan syn doeken stiet. Hy ferfolget: “Ik bin tige lokkich om altyd dwaan te kinnen wat ik it leafste dwaan wol: meitsje! Dat ik bin frij. Om te dwaan en litten wat ik wol, om meitsje te kinnen wat ik wol… En ik hoopje dat de taskôgers fan myn wurk dat ek binne, as se myn wurk besjogge.”

Ada Stel

Ada Stel makket hânfoarme keramyk. Om dy reden neamt se harsels dan ek keramiste en net pottebakker. Yn har wurk spilet de figurative rjochting in wichtige rol. Dêr wurdt in kar by makke foar abstrahearre bylden fan froulje. Hoewol’t se sels altyd al feministysk oriïntearre wie, kaam dat tema pas goed ta libben nei in besite oan Afrika.

Dêr seach se hoe’t froulju meast ûntankber en ûnsichtber wurk diene, mar dochs grutsk en rjochtop bleaune. De froulje dy’t Ada sûnt makket, binne as earbetoan bedoeld. Hâlding en útstrieling fan de bylden meitsje oft it byld in geisha wurdt of in Javaanske of Afrikaanske dame. It binne grutske froulju dy’t in grut besef fan eigenwearde útstrielje.

Ada Stel wurket mei klaai dy’t se sels gearstalt. Dêrtroch kin se yn in ier stadium al dy easken oan it materiaal stelle dy’t in syktocht sa’t har dy foar eagen stiet mooglik makket. Trochdat sy Nij-Seelân en Afrika besite hie, waard by Ada de foarleafde foar it ferskaat yn struktueren en kleuren wekke. Foar it dekorearjen makket se ûnder mear gebrûk fan engobes, oksyden, terra-sigillates en ferskate glazueren.

Neist keramyk makket Ada Stel ek brûnzen bylden. De wurkstikken begjinne as in rûge twadiminsjonale skets, ûntstien út in hâlding. Ut in hurde kearn wei wurdt dan it ramt opboud en meastal ôfwurke mei waaks. It lang útrutsen tinne stal wurdt faak mei kleden omhongen, en dêrtroch wurdt it brekbere karakter nochris ûnderstreke.

De eksposysje duorret oant en mei 23 april 2022.