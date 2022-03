Fryske taal yn gemeenterie en Steaten net langer tastien

It brûken fan de Fryske taal yn demokratyske foarums is yn striid mei de Algemene Wet Bestuursrecht. Dat hat de rjochtbank yn Arnhim hjoed oardiele. Neffens de rjochter hat dy wet foarrang op de Wet gebrûk Fryske taal, dy’t it brûken fan it Frysk tastiet.

Neffens de rjochter komt dêrby dat nije Europeeske regels it de steat ferplichtsje om it brûken fan de Ingelske taal mooglik te meitsjen. Wat yn it Ingelsk sein wurdt, moat ek yn it Ingelsk opskreaun wurde. Neffens de rjochtbank kin net mei goed fetsoen fan in gemeente of fan de provinsje frege wurde dat eltse notulist njonken it Nederlânsk en Ingelsk ek it Frysk behearsket.

Fryske organisaasjes hawwe poerlilk reagearre. Johannes Alva fan de Jongfryske Mienskip hat oankundige dat der aksjes komme sille. De Ried fan de Fryske Beweging wol dat de saak foar in hegere rjochter komt. Mar soks hat gjin útstellende wurking en dêrom jildt de nije jurisprudinsje moarn daliks al. Deputearre Sietske Poepjes fan de provinsje Fryslân docht lykwols te witten dat de provinsje him neat oanlûkt fan de rjochterlike útspraak en dat it Frysk gewoan tastien bliuwt. Neffens frou Poepjes is it foar de provinsje gjin probleem om trijetalige notulisten te finen.

