Fryske Bewegers wer yn beweging

Yn it earste nijsbrief fan de Ried fan de Fryske Beweging fan 2022 wurdt nochris weromsjoen op de Fedde Schurerlêzing fan ferline jier novimber. Dy hie plak op de dei foar’t fannijs in strange tichtplicht ynfierd waard omreden fan in jitris oanboazjende koroanaweach. Mar no’t de koroana wat liket te belúnjen en der omtrint gjin maatregels mear fan krêft binne, sette de Fryske Bewegers wer fan alles op priemmen. Ofrûne sneon hold it Frysk Boun om Utens syn jierlikse gearkomste en de Folkshegeskoalle Schylgeralân hat syn folsleine kursusoanbod foar 2022 yn kalk en semint. De Ried beleit in gearkomste oer de takomst fan de Fryske Beweging op 23 april, de Fryske Studinteferieningen hâlde diskear, om’t it Krystkongres net trochgean koe, in Krokuskongres, op 7 en 8 maaie, en de Fryse Rie organisearje harren trijejierlikse ynternasjonale moeting fan Friezen op Hilgelân op 20 oant 22 maaie. Mear dêroer en oer de fierdere aktiviteiten fan de Ried binne te lêzen yn dit nijsbrief:

RIEDF-22001-Nieuwsbrief 9