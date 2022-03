Frysk Museum presintearret ‘Mai van Oers: doe kamen de wolven’

Fan 2 april oant en mei 17 july 2022 lit it Frysk Museum in soloútstalling mei wurk fan Mai van Oers (Uden, 1953) sjen. Har unike tekeningen fiere jin nei in wrâld dy’t skynber ûnmooglik is, dêr’t libben en dea yn trochinoar rinne en de skilder yn boartet mei ljocht, perspektyf, ûneinigens en romtlikheid. Fragmintearre oantinkens moetsje religieuze ikonografy en troch âlde keunst ynspirearre arsjitektuer is te sjen yn grutte, detaillearre tekeningen. Se wurde yn ’e útstalling ôfwiksele mei skilderijen fan heldere lânskippen.

De útstalling wurdt – tagelyk mei de soloútstalling fan Petrit Halilaj (Kostërrc, Kosovo, 1986) – feestlik iepene op sneon 16 april. Mai van Oers jout dy deis om 14.00 oere in rûnlieding troch har útstalling. Oanmelde kin fia de webside. Der is beheind plak. By de publyksiepening is it museum fergees tagonklik foar elkenien, in kaartsje foarôf reservearje wurdt oanret.

Godlike komeedzje

Fan in katedraal besteande út hûnderten deadskoppen, tsjustere en ljochte gatten dy’t jin fan de iene nei de oare diminsje transportearje, oant talleaze grêfstiennen en bonkerakken, se meitsje allegerarre diel út fan de tekene wrâld fan Mai van Oers. Hja makket har tekeningen en skilderijen sûnder foaropset plan. Soms laat dat ta in rige tekeningen oer in selde ûnderwerp, lykas de searje At the back of beyond (2013-2016). Dy is troch brûklienen fan Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, en Sintraal Museum, Utert, foar it earst yn syn gehiel te sjen.

De fjouwer tekeningen dêr’t se in jiermannich oan wurke, ferbyldzje har eigen persoanlike ‘Godlike komeedzje’, nei in allegoarysk ferhaal fan de Florentynske dichter Dante Alighieri. Dat fertelt it ferhaal fan in reis troch it hjirneimels; troch de hel, it fagefjoer en de himel. Dy searje giet oer dea, fertriet, leafde en werberte. Unbedoeld ticht by de werklikheid, want by it meitsjen derfan ferstoar har mem. In barren dat mei weromwurkjende krêft betsjutting joech oan har wurk. Yn ’e útstalling binne twa tekeningen te sjen út in nije searje dêr’t de keunstneresse no oan wurket. Se geane oer har jeugd, dy’t se foar in part trochbrocht op kostskoalle by de Ursulinen, in roomske froulike kleasteroarder. Yn dy tekeningen djippet se benammen bylden út har ûnderbewustwêzen op.

Lânskippen

Wylst de natuer yn de tekeningen amper te sjen is, is it lânskip ûnderwerp fan de skilderijen. It is in mingeling fan besteande en ynbylde natuer. De skilderijen yn dy útstalling binne basearre op oantinkens oan lange kuiertochten, û.o. nei Santiago yn 1983 en nei Rome yn 1993. Mei ûnderskate techniken skilderet Mai van Oers de yndrukken dy’t se al rinnend opdie.

Mai van Oers

Frou Van Oers studearre oan de Gerrit Rietveld Akademy, wûn de Jeanne Oostingpriis foar de skilderkeunst en wennet en wurket yn Amsterdam. Har wurk hat de ôfrûne jierren yn ferskate groepsútstallingen te sjen west. It is foar it earst dat it wurk yn in museale soloústalling toand wurdt.

De útstalling wurdt mei mooglik makke troch it Mondriaanfûns, it publike stimulearringsfûns foar byldzjende keunst en kultureel erfgoed.