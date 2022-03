‘Frou en poppe ferstoarn nei loftoanfal sikehûs Marioepol’

In frou dy’t yn ferwachting wie en har net-berne poppe binne ferstoarn as gefolch fan it Russyke bombardemint fan in kreamklinyk yn Marioepol. Dat berjochtet it Amerikaanske parseburo AP. Foto’s fan de frou, dy’t nei de loftoanfal op in brankaar út it sikehûs droegen waard, ferskynden oer de hiele wrâld yn ’e media.

De frou waard nei in oar sikehûs brocht, dêr’t dokters har ynearsten yn libben wisten te hâlden. Har bekken wie ferbrizele. De poppe is noch fia in keizersneed op ’e wrâld brocht, mar bliek net mear yn libben te wêzen. Dêrnei is de mem ek ferstoarn.

It bernesikehûs waard ôfrûne tongersdei oanfallen. Dêrby foelen doe trije deaden, santjin oaren rekken ferwûne. Parseburo AP wie oanwêzich by it ûntromjen fan it sikehûs en fotografearre dêr de evakuaasje fan de heechswiere frou op ’e brankaar.

In oare frou, klaaid yn in stipkespiama, waard ek fotografearre doe’t se heechswier it ferrinnewearre sikehûs ûntflechtsje moast. Sy is ûnderwilens feilich befallen fan in dochterke. Har poppe makket it nei omstannichheden goed. De âlden hawwe har Veronika neamd, nei de Grykske goadinne fan de oerwinning, Niké. Lês ek dit berjocht fan It Nijs fan ôfrûne sneon.