Friezen moetsje inoar op Hilgelân

Ien kear yn de trije jier reizgje kloften Friezen út Noard-, East- en Westerlauwersk Fryslân nei it eilân Hilgelân foar de Dútske kust. Dêr hawwe se, op inisjatyf fan de Ynterfryske Rie, in freonskiplike moeting, ek wol in Friesentreffen of Friesendroapen neamd. Dat bart dit jier foar de 21ste kear. It sil wêze fan 20 oant en mei 22 maaie.

De organisaasje is dizze kear yn hannen fan de Seksje Noard fan de Ynterfryske Rie.

Freedtemoarn 20 maaie giet út Ljouwert wei in bus oer Drachten en Grins nei Cuxhaven. Mei de fearboat fan 10.15 oere geane de dielnimmers nei Hilgelân, dêr’t se om 13.00 oere hinne oankomme. Wa’t mei eigen ferfier nei Cuxhaven wol, kin ek mei dy boat of mei de katamaran fan 11.30 oere.

It offisjele programma begjint om 14.00 oere. Nei de iepening is der in speurtocht fan mingde teams, folge troch in mienskiplik miel en in gesellich jûnsprogramma en in Noard-Fryske film (mei ûndertiteling yn it Westerlauwersk Frysk).

De sneons komme alderhande kulturele aspekten fan de Fryslannen oan bod mei as slútstik in Fryske film mei Dútske ûndertiteling. De sneins is der in ynterfryske tsjerketsjinst en dêrnei it optreden fan folksdûnsgroepen. Alle dagen wurdt der ek kuiere en kin der geniete wurde fan de nijsgjirrige natuer op it eilân. Sneintemiddei 16.15 oere giet de fearboat nei Cuxhaven werom.

De kosten hingje ôf fan de reis- en ferbliuwsmooglikheden dêr’t de dielnimmers foar kieze. Se fariearje fan € 86,50 oant € 166,50. Alle ynformaasje dêroer is op te freegjen by sekretariaatfryskerie@gmail.com, telefoan 06 1660 8348. Dat is ek it plak foar Westerlauwerske Friezen om har op te jaan.

Wa’t foar ferbliuw yn de jeugdherberch kiest moat der gau by wêze. By opjaan foar 14 maart 2022 is plak garandearre, mar fol = fol. By opjaan moatte foar- en efternamme, bertedatum en e-mailadres opjûn wurde. Sjoch ek: Programma 21ste Friesen-droapen Hilgelân 20-22 maaie 2022