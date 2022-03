Foar lekker iten nei Weststellingwerf en Opsterlân

Wa’t yn Fryslân lekker út iten wol moat dat ris yn Opsterlân of Weststellingwerf besykje. Yn ferliking mei oare Fryske gemeenten rinne dy twa derút troch de loovjende resinsjes fan it publyk. Op basis fan hast 11 miljoen restaurantbeoardielingen yn Nederlân komt de Nasjonale Food Index fan CheapTickets.nl ta dy konklúzje.

Yn dy yndeks wurde de ytgelegenheden ôfgeande op online beoardielingen gemeentegewiis mei-inoar ferlike. Der wurdt sjoen nei it tal restauranten op it tal ynwenners fan gemeenten en it oanbod fan ferskillende soarten keukens. Der wurdt ek rekken holden mei de opsjes foar in oanpast dieet (fegan, fega en glutefrij) dy’t de restauranten oanbiede.

Fan alle restauranten yn hiel Fryslân wurdt fan dy yn Westellingwerf en Opsterlân it heechst opjûn. Der wurdt wol oantekene dat der foar iters mei spesjale dieetwinsken noch te min opsjes binne. Wa’t sjen wol hoe goed oft de ytgelegenheden yn syn/har eigen gemeente it dogge, kin op de Nationale Food Index terjochte.

Foar oanpast dieet nei Waadeilannen en Ljouwert

Minsken dy’t graach fega, fegan of glutefrij ite, fine op de Fryske Waadeilannen de measte opsjes. Dy fjouwer gemeenten en Ljouwert binne de top-5-gemeenten mei de ‘meast ynklusive’ restauranten foar sokke diëten.